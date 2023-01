Open d'Australie - Le programme de lundi

(Belga) Le programme des principaux matches de la journée de lundi à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem.

Rod Laver Arena: (à partir de 1h00 heure belge) Katerina Siniakova (Tch) - Coco Gauff (USA/N.7) Yue Yuan (Chn) - Maria Sakkari (Grè/6) pas avant 4h30: Rafael Nadal (Esp/N.1) - Jack Draper (G-B) pas avant 9h00: Iga Swiatek (Pol/N.1) - Jule Niemeier (All) Marcos Giron (USA) - Daniil Medvedev (Rus/N.7) Margaret Court Arena: (à partir de 1h00) Jessica Pegula (USA/N.3) - Jaqueline Cristian (Rou) Hubert Hurkacz (Pol/N.10) - Pedro Marinez (Esp) Sofia Kenin (USA) - Victoria Azarenka (Blr/N.24) pas avant 9h00: Stefanos Tsitsipas (Grè/N.3) - Quentin Halys (Fra) Madison Keys (USA/N.10) - Anna Blinkova (Rus) John Cain Arena: (à partir de 1h00) Kyle Edmund (G-B) - Jannik Sinner (Ita/N.15) ++ Alison Van Uytvanck (Bel) - Petra Kvitova (Tch/N.15) pas avant 5h30: Sebastan Baez (Arg) - Jason Kubler (Aus) pas avant 8h00: Vasek Pospisil (Can) - Félix Auger-Aliassime (Can/N.6) KIA Arena: (à partir de 1h00) Anna Kalinskaya (Rus) - Danielle Collins (USA/N.13) Daniel Altmaier (All) - Frances Tiafoe (USA/N.16) pas avant 5h00: Cameron Norrie (G-B/N.11) - Luca van Assche (Fra) Xinyu Wang (Chn) - Storm Hunter (Aus) 1573 Arena: (à partir de 1h00) Emma Raducanu (G-B) - Tamara Korpatsch (All) Dusan Lajovic (Ser) - Denis Shapovalov (Can/N.20) Barbora Krejcikova (Tch/N.20) - Sara Bejlek (Tch) Alex Molcan (Svq) - Stan Wawrinka (Sui) (Belga)