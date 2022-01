Open d'Australie : les Australiens Kokkinakis et Kyrgios s'offrent le tournoi du double

(Belga) Les Australiens Thanasi Kokkinakis (ATP 434 en double) et Nick Kyrgios (ATP 259 en double) ont remporté le tournoi du double à l'Open d'Australie de tennis après leur victoire en finale, samedi à Melbourne, sur leurs compatriotes Matthew Ebden (ATP 55 en double) et Max Purcell (ATP 34 en double) 7-5, 6-4, pour la première finale cent pour-cent australienne depuis 1980. La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes.

Kokkinakis, 25 ans, récent vainqueur à Adélaïde de son premier titre en simple, s'offre un deuxième titre en double après sa victoire à Brisbane en 2017 aux côtés de son compatriote Jordan Thompson. Kyrgios, 26 ans, signe aussi un deuxième succès en double, après sa victoire avec l'Américain Jack Sock à Lyon en 2018. L'enfant-terrible du tennis australien compte six titres en simple. Ils succèdent au palmarès au Croate Ivan Dodig et au Serbe Filip Polasek. La paire australienne, bénéficiaire d'une invitation, a réalisé un tournoi solide, éliminant notamment le duo tête de série N.1, formé par les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, au deuxième tour et le duo tête de série N.3, composé de l'Espagnol Marcel Granollers et de l'Argentin Horacio Zeballos en demi-finales. Le dernier australien à s'être imposé en double à Melbourne était John Peers, vainqueur en 2017 avec le Finlandais Henri Kontinen. Todd Woodbridge et Mark Woodforde constituaient, en 1997, la dernière paire entièrement australienne victorieuse du Grand Chelem de la saison. Purcell, 23 ans, aurait pu mettre fin à cette disette avec Luke Saville, mais ils ont été battus en finale en 2020 face à l'Américain Rajeev Ram et au Britannique Joe Salisbury. Purcell visait un premier titre en double alors qu'Ebden, 34 ans, compte quatre tournois à son palmarès. (Belga)