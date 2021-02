Open d'Australie - Sander Gillé passe le premier tour en double mixte

(Belga) Sander Gillé s'est qualifié pour le deuxième tour du double mixte à l'Open d'Australie de tennis à Melbourne dimanche.

Le Limbourgeois de 30 ans (ATP 39 en double), qui joue avec l'Américaine Hayley Carter (WTA 34 en double), s'est imposé 6-4, 5-7 et 10/4, en 1h15, aux dépens de la paire classée première tête de série formée de la Tchèque Barbora Strycova (WTA 2 en double) et du Croate Nikola Metkic (ATP 6 en double). En huitièmes de finale, Gillé et Carter joueront contre le duo polonais Iga Swiatek (WTA 75 en double), lauréate de Roland Garros l'an dernier en simple, et Lukasz Kubot (ATP 9 en double). Gillé et son partenaire habituel Joran Vliegen, qui formaient la tête de série N.14, ont été battus jeudi dès le premier tour du double messieurs 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (10/8) par l'Allemand Dominik Köpfer (ATP 416 en double) et l'Américain Tennys Sandgren (ATP 234 en double). . (Belga)