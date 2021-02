Open d'Australie - Serena, perturbée, mais passe en 8es

(Belga) Serena Williams a été un peu perturbée vendredi par la 101e mondiale, Anastasia Potapova, mais s'est tout de même qualifiée sans briller pour les 8es de finale de l'Open d'Australie.

La jeune Russe de 19 ans a pris plusieurs fois le service de l'Américaine et s'est même procuré deux balles de premier set, mais la cadette des soeurs Williams a su retourner la situation pour s'imposer en 1h39. Pour tenter de rallier les quarts de finale, l'ancienne N.1 mondiale (aujourd'hui 11e), en quête à 39 ans d'un 24e titre record en Grand Chelem, sera opposée à la cogneuse bélarusse Aryna Sabalenka, 7e mondiale. Les matches programmés vendredi à l'Open d'Australie se sont déroulés comme prévu, en présence du public, malgré l'annonce en milieu de journée des autorités australiennes d'un nouveau confinement à Melbourne pour tenter d'endiguer une possible résurgence de la pandémie de Covid-19. Ce confinement d'une durée de 5 jours entrera en vigueur à partir de minuit heure australienne. Le Grand Chelem australien se poursuivra donc à huis clos à partir de samedi et au moins jusqu'à mercredi. (Belga)