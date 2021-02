Open d'Australie: "Si je fais mes adieux, je ne le dirai à personne...", assure Serena Williams

"Si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne, alors...": Serena Williams est apparue énigmatique sur la suite de sa carrière après avoir été éliminée jeudi en demi-finales de l'Open d'Australie.

L'Américaine de 39 ans est apparue très déçue en conférence de presse où elle a répondu brièvement à quelques questions avant d'écourter la séance, en pleurs.

Elle était apparue en grande forme depuis le début du tournoi et visait un 24e titre record en Majeur. Mais elle a été stoppée net par Naomi Osaka 6-3, 6-4 en 1h15.

Etiez-vous nerveuse ? "Je ne dirais pas que j'étais nerveuse, non", a-t-elle tranché sans développer, avant d'estimer avoir commis "tellement de fautes".

"J'aurais pu mener 5-0, mais j'ai commis tellement de fautes que...", a-t-elle ajouté.

Alors, entre cette défaite visiblement difficile à avaler et la suite de la saison promise à de nouvelles difficultés sanitaires, que retire-t-elle de ces semaines passées en Australie et des efforts à faire dans les six prochains mois pour continuer à jouer au tennis ?

"Je n'y ai pas tellement réfléchi. Mais je pense qu'avoir traversé l'année dernière avec la pandémie a été très intéressant. J'en ai maintenant une petit expérience. Mais ce sont des choses auxquelles je n'ai pas réfléchi", a-t-elle déclaré.

A sa sortie du court, elle a salué le public une main sur le coeur, comme si elle lui disait adieu.

"Je ne sais pas. Si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne, alors...", a-t-elle simplement commenté en esquissant un petit sourire.

Mais sur la question suivante, qui consistait à savoir pourquoi elle avait commis tant de fautes durant ce match, elle a simplement répondu "je ne sais pas, c'est fini", avant de se lever, en pleurs, et de quitter la salle.