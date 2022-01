Open d'Australie - Stefanos Tsitsipas laisse un set à Benoit Paire mais file en huitièmes de finale

(Belga) Stefanos Tsitsipas a validé son ticket pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.

Tsitsipas, N.4 mondial et tête de série N.4, a eu besoin de quatre sets 6-3, 7-5, 6-7 (7/2), 6-4 contre le Français Benoit Paire, 56e mondial, en deux heures et 45 minutes. En huitièmes de finale, le Grec, toujours à la recherche d'un premier trophée en Grand Chelem, affrontera l'Américain Taylor Fritz, 22e mondial et tête de série N.20, qui s'est imposé en cinq sets 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 18e mondial et tête de série N.15 en 3h16. Fritz se qualifie pour la première fois de sa carrière pour les 8es de finale d'un tournoi du Grand Chelem. (Belga)