Open d'Australie: Alcaraz s'emploie pour écarter Sonego au 2e tour

Sur la Rod Laver Arena jeudi, à part le troisième set, plus rapide, les trois autres manches ont duré autour d'une heure. "Carlitos" a bouclé la partie avec 43 coups gagnants frappés contre 34 fautes directes. Des statistiques grosso modo inversées pour Sonego.

Pour l'instant, l'Espagnol de vingt ans égale son meilleur résultat à Melbourne. Le double lauréat en Grand Chelem (US Open 2022 et Wimbledon 2023), devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire en 2022, avait manqué l'Open d'Australie l'an dernier, en raison d'une blessure musculaire à la jambe droite. Il avait été stoppé au deuxième tour en 2021 et au troisième en 2022.