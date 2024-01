Open d'Australie: Burel-Dodin, derby atypique aux Antipodes

La jeune Bretonne s'est offert la première victoire de sa carrière contre une joueuse du top 10 (après cinq défaites), aux dépens de la N.5 mondiale Jessica Pegula, éjectée 6-4, 6-2 en 70 minutes, pour rallier le troisième tour jeudi. Elle a déjà atteint ce stade de la compétition à trois reprises en tournoi majeur: une fois à Roland-Garros en 2020 et deux fois à l'US Open en 2022 et en 2023.

"Je vais peut-être tricoter, elle, c'est sûr qu'elle va envoyer des missiles", répond Burel, aux portes du top 50 à 22 ans (51e). "Elle va essayer de rentrer dans le terrain, moi d'y garder la balle le plus longtemps possible et de la faire déjouer. Ce sera une belle opposition de styles".

"Moi, c'est plus la puissance, finir les échanges rapidement. Clara, c'est plus l'araignée, rentrer dans la tête, faire déjouer le genre de jeu que j'ai", décrit la Nordiste, victorieuse de l'Italienne Martina Trevisan (59e) 6-4, 6-4 au deuxième tour jeudi.

- Pompier -

Burel et Dodin n'ont encore jamais joué l'une contre l'autre sur le circuit. Pas beaucoup plus non plus à l'entraînement.

"Je lui demande mais elle ne veut pas jouer avec moi !", se marre Dodin, habituée à ce qu'on la boude.