Open d'Australie: Cazaux toujours plus haut

Jusqu'où ira-t-il ?

Avant cette édition 2024 de l'Open d'Australie, le jeune Français n'avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem (en trois tentatives) et n'avait même connu qu'une seule victoire sur le circuit principal. Et encore, elle remontait à plus de deux ans et demi en arrière, en mai 2021 à Genève (contre Mannarino).

Intégré dans le tableau principal à la faveur d'une invitation, Cazaux la fait fructifier à plein.