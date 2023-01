Open d'Australie - Elise Mertens éliminée en quarts de finale en double

(Belga) Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du double de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Associée à l'Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Mertens s'est inclinée en trois sets 7-6 (8/6), 2-6, 6-4 contre la paire composée de l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse dans une rencontre initialement prévue mardi mais reportée à cause de la pluie. En simple, Elise Mertens, 27 ans, 32e joueuse mondiale, avait été éliminée au troisième tour samedi battue 6-2, 6-3 par la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale et tête de série N.5. (Belga)