Open d'Australie: entrée chahutée pour Djokovic sur son terrain fétiche

A ce moment-là, on jouait depuis plus de deux heures et demie et Djokovic se prenait dans les filets d'un adversaire hyper mobile qui semblait avoir réponse à tout.

C'est précisément au moment où ça tanguait sérieusement que le champion serbe, quasi insubmersible à Melbourne, est parvenu, non sans mal, à redresser la barre. Quatre jeux gagnés consécutivement plus tard, il a viré en tête deux sets à un. Quatre de plus, et il s'est mis définitivement à l'abri - malgré un dernier sursaut de Prizmic en fin de partie.

Au deuxième tour, le N.1 mondial affrontera un adversaire australien : soit Alexei Popyrin, soit Marc Polmans.