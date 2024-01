Open d'Australie: Garcia rattrapée par ses démons

"Je n'arrivais même plus à respirer": deux jours après sa victoire convaincante face à Naomi Osaka, Caroline Garcia été rattrapée une fois de plus par ses démons au deuxième tour de l'Open d'Australie mercredi, jusqu'à dévisser contre la Polonaise Magdalena Frech, 69e joueuse mondiale.

"Ce n'est qu'un deuxième tour de l'Open d'Australie, je joue une fille moins bien classée que moi, pourquoi je me mets dans des états pareils ? Je n'en sais rien en fait", s'interroge Garcia, les larmes aux yeux et la voix tremblante.

"Depuis une certaine période, c'est comme ça et je n'arrive pas à passer au-dessus de ça", malgré le travail d'accompagnent psychologique qu'elle mène, poursuit la Lyonnaise de trente ans. "Et ça me bouffe. Parfois, je me dis: +Mais pourquoi je fais ça ?"

Cette élimination précoce est une désillusion de plus en Grand Chelem pour Garcia. De retour dans le top 5 mondial fin 2022, après sa renaissance lors d'une deuxième partie de saison marquée par une demi-finale à l'US Open et un sacre au Masters, elle n'a pas confirmé depuis les espoirs qu'elle avait de nouveau suscités.