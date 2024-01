Open d'Australie: le Français Arthur Cazaux s'invite en huitièmes de finale en surclassant Griekspoor

Avant cette édition 2024 de l'Open d'Australie, Cazaux n'avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem et n'avait même connu qu'une seule victoire sur le circuit principal. Elle remontait à plus de deux ans et demi en arrière, en mai 2021 à Genève (contre Adrian Mannarino).

Entre le jeune Français et Griekspoor, comme déboussolé, le match a été à sens unique: Cazaux s'est imposé en 1h46 min, sans être confronté à la moindre balle de break, et en servant trois aces en quatre points dan le dernier jeu.

Deux jours plus tôt, le Montpelliérain avait maté le Danois Holger Rune en quatre sets 7-6 (7/4), 6-4, 4-6, 6-3.