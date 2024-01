Open d'Australie: le Russe Daniil Medvedev renverse Zverev et rejoint Sinner en finale

"J'étais un peu perdu, et dans le troisième set, je me suis dit +je veux au moins être fier de moi si je perds, me battre jusqu’à la fin, sur chaque point+", a déclaré Medvedev après la rencontre.

"Je me suis senti fatigué physiquement, je me suis dit, sois plus agressif, si ça ne marche pas, j’aurais essayé. Ca a marché, j'ai commencé à faire des meilleurs coups et à mieux servir", a-t-il ajouté.

C'est la deuxième fois depuis le début de la quinzaine que le Moscovite de 27 ans remonte un retard de deux manches, après sa victoire au deuxième tour contre le Finlandais Emil Ruusuvuori 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1), 6-0.