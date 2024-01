Open d'Australie: Medvedev à réaction, choc nocturne Osaka-Garcia

. Medvedev et Tsitsipas, retard à l'allumage

Daniil Medvedev, N.3 mondial, et Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant, ont chacun laissé échapper un set avant de rentrer pour de bon dans leur quinzaine australienne lundi. Six mois après sa maternité, Naomi Osaka fait son retour en Grand Chelem dans un choc nocturne avec Caroline Garcia.

Medvedev, qui jouait son premier match en 2024, s'est finalement imposé 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 en un peu plus de deux heures et demie.

"Ce n'était pas les conditions les plus difficiles que j'ai connues, mais depuis une semaine, il ne faisait pas vraiment chaud, explique le vainqueur de l'US Open 2021. Avec la tension, la chaleur, physiquement ce n'est pas facile. Je suis content d'avoir été le plus fort physiquement, ce n'était pas évident à un moment donné", avoue-t-il.

N.4 mondiale et lauréate de son premier titre majeur à l'US Open 2023, Coco Gauff a remis avec succès les pieds en Grand Chelem, sans s'éterniser. Une heure pile et sa qualification pour le deuxième tour était acquise aux dépens de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (68e), éjectée 6-3, 6-0 lundi.

"Je me suis libérée et tout s'est mis en place, résume l'ado américaine, qui a gagné les huit derniers jeux du match. Je suis toujours un peu nerveuse dans les premiers tours en Grand Chelem. Je suis contente d'avoir été capable de gérer mes émotions."

Gauff, qui vit son dernier Grand Chelem avant de fêter ses vingt ans en mars, va affronter une autre Américaine au deuxième tour, Caroline Dolehide.

. Mannarino en version longue

A 35 ans, Adrian Mannarino a étrenné son nouveau statut de membre du top 20 (19e) en se sortant du piège tendu par Stan Wawrinka, ex-N.3 mondial aujourd'hui 56e, en cinq sets 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0.

Comme son aîné, l'espoir Luca Van Assche (19 ans, 79e) a renversé l'invité australien James Duckworth 6-7 (2/7), 6-3, 3-6, 6-3, 6-3.

Les deux Français ont bataillé pendant plus de trois heures et demie sous le cagnard australien.

"Je ne m'attendais à ce que les conditions soient si difficiles, j'ai été un peu surpris par le soleil, la chaleur, c'était compliqué", avoue Mannarino, qu'on a vu s'asperger le crâne chauve de crème solaire et même ressentir quelques crampes.

Wawrinka a compté un break d'avance dans la quatrième manche mais le Suisse de 38 ans a fini par baisser pavillon physiquement.

Avec Diane Parry, Varvara Gracheva, Hugo Gaston et Quentin Halys, six Français ont jusque-là franchi le premier tour.

. Osaka, retour majeur

Melbourne est le théâtre du retour d'Osaka en tournoi du Grand Chelem, où elle n'est plus apparue depuis l'US Open 2022. Entre les deux, l'ex-N.1 mondiale quatre fois sacrée en Grand Chelem a d'abord pris du champ pour des raisons de santé mentale, puis elle a donné naissance à son premier enfant en juillet, une petite fille prénommée Shai.

Elle en revient changée, "plus ouverte, plus patiente, plus forte", décrit-elle.

Pour Garcia, un mot d'ordre: "Se concentrer sur la joueuse que j'ai devant moi à l'instant T" sans succomber à son passé glorieux.

Osaka s'est inclinée à son deuxième match à Brisbane (contre Pliskova, 37e) la semaine dernière pour son retour sur le circuit.