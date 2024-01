Open d'Australie: Osaka opposée à Garcia au 1er tour pour son retour en Grand Chelem

La Japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem, sera opposée à la N.1 française Caroline Garcia au premier tour de l'Open d'Australie pour son retour en Grand Chelem après avoir donné naissance à son premier enfant.

Osaka (26 ans), sacrée à New York en 2018 et 2020 et à Melbourne en 2019 et 2021, n'a plus joué en Grand Chelem depuis l'US Open 2022. Sa fille Shai est née en juillet dernier.