Open d'Australie: Sabalenka sacrée pour la deuxième fois d'affilée en dominant Zheng

Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, a été sacrée à l'Open d'Australie pour la deuxième fois d'affilée en submergeant en puissance la Chinoise Zheng Qinwen, N.15 mondiale, 6-3, 6-2 en 1h16 min samedi.

Breakée dès son premier jeu de service du match, de nouveau breakée d'entrée dans la seconde manche, en difficulté au service avec six doubles fautes et constamment agressée par les puissantes frappes de Sabalenka, Zheng n'a jamais pu lui tenir tête.

Sabalenka devient la première joueuse depuis plus de dix ans à conserver le trophée à Melbourne, après sa compatriote Victoria Azarenka, en 2012 et 2013.

Depuis son premier sacre majeur à l'Open d'Australie il y a un an, Sabalenka a clairement changé de stature. Elle vient de disputer trois des cinq dernières finales majeures, deux à Melbourne donc, et une à New York, perdue contre Coco Gauff.

Gauff, justement, est la seule à avoir tenu le choc plus d'une heure et demie face à la N.2 mondiale dans toute la quinzaine australienne.

Li, sacrée à Roland-Garros en 2011 et à l'Open d'Australie en 2014, reste pour l'heure la seule joueuse chinoise victorieuse en Grand Chelem.