Open d'Australie: Sinner renverse Medvedev en cinq sets et remporte son premier titre en Grand Chelem

Medvedev, à l'inverse, exécutait son plan à la perfection: prendre le jeune Italien à la gorge, en forçant sa nature et même en montant au filet, le tout en s'appuyant sur un service hyper efficace.

Côté Sinner, l'étincelle s'est enfin allumée en fin de seconde manche, quand il a réduit l'écart de 5-1 à 5-3.

Le Tyrolien a la tignasse rousse s'est progressivement libéré, et avec lui sa frappe si lourde, en coup droit comme en revers, pour prendre le dessus physiquement sur Medvedev, à bout de souffle.

Medvedev avait joué quasiment six heures de plus que son jeune adversaire avant la finale.

En s'imposant, Sinner est devenu le cinquième Italien, femmes et hommes confondus, à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem, après Nicola Pietrangeli (Roland-Garros 1959 et 1960), Adriano Panatta (Roland-Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland-Garros 2010) et Flavia Pennetta (US Open 2015).