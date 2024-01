Open d'Australie: Sinner réussit une entrée solide

Un break d'entrée de match, un autre en fin de deuxième manche, et quatre jeux inscrits de suite après avoir été mené 2-0 dans le troisième set ont permis au jeune Italien de s'imposer avec sérieux en un peu plus de deux heures et demie.

"C'était mon premier match de la saison, je me sens bien physiquement, je suis en bonne forme. C'est un tournoi où j'aimerais jouer le mieux possible", a-t-il déclaré.

Sinner est le seul joueur à avoir battu le N.1 mondial Novak Djokovic après Wimbledon et jusqu'à la fin de le saison 2023. Même à deux reprises, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis.