Open d'Australie: Son dernier ? Cornet, stoppée d'entrée, n'a "pas la réponse encore"

La trentenaire française Alizé Cornet, 112e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a été stoppée dès le premier tour de l'Open d'Australie par la jeune qualifiée russe Maria Timofeeva 6-2, 6-4 dimanche.

La reverra-t-on à Melbourne ?

"Je n'ai pas la réponse encore. Peut-être, peut-être pas. L'année dernière et il y a deux ans, je me suis dit ça aussi, répond Cornet, qui a glissé hors du top 100 en 2023. Ce qui me fait continuer à jouer, c'est avoir des émotions."

"Il y a effectivement de la lassitude, ce n'est pas nouveau, ça fait deux ans que je me bats avec ça. Malgré tout, je fais les efforts au quotidien. Rien que pour ça, je suis fière de moi, poursuit-elle. Je pourrais baisser les bras, je n'ai plus rien à prouver, j'ai presque 34 ans, mais j'ai envie d'aller au bout du bout, au bout de mon potentiel, de ce que je peux faire."