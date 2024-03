Osaka retrouve Mertens: "Elle me pose des problèmes avec le rythme de ses balles"

Naomi Osaka (WTA 287), ancienne N.1 mondiale, lauréate en 2018 et coachée Wim Fissette sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 28) au 3e tour du tournoi WTA 1000 sur dur d'Indian Wells, doté de 9.258.080 dollars. La Japonaise, 26 ans, de retour après être devenue maman d'une fille, a battu la Russe Liudmila Samsonova (WTA 15), 25 ans, tête de série N.14, pour atteindre le troisième tour.

Il s'agira de la cinquième confrontation entre Naomi Osaka et Elise Mertens et de la première depuis le retour sur le circuit de la Japonaise. La native d'Osaka reste sur trois victoires consécutives, mais se souvient surtout de sa demi-finale gagnée à New York en 2020 dans le cadre du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, délocalisé en raison du Covid.

"C'est une grande joueuse", a confié Osaka après samedi après sa victoire contre Samsonova. "Elle est très régulière et me pose des problèmes avec le rythme de ses balles. Beaucoup de gens commettent des doubles fautes ici, moi également. Ce sera donc un match vraiment intéressant. Dans ce tournoi, je ne m'attends pas à gagner tous les matches. Je veux prendre du plaisir et profiter du moment."