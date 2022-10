Padel: Seize Belges défendront les couleurs de la Belgique à Dubai début novembre

(Belga) Seize Belges défendront les couleurs de la Belgique aux championnats du monde de padel à Dubai, aux Émirats arabes unis du 31 octobre au 5 novembre, a communiqué l'aile flamande de la fédération belge de tennis lundi.

Ils seront huit chez les messieurs et huit chez les dames, classés à la fédération internationale de padel (IFP). Les meilleurs mondiaux tant chez les messieurs que chez les dames sont espagnols et trustent presque exclusivement le top 100 (avec des représentants de l'Argentine et du Brésil dans une nettement moindre mesure). Les mieux classés dans la sélection belge sont Helena Wyckaert, 81e mondiale, et Clément Geens, 173e. Celle-ci est composée de Bram Coene (IFP 549) Maxime Deloyer (IFP 207), Jeremy Gala (IFP 465), Clément Geens (IFP 173), Laurent Montoisy (IFP 1487), Jérôme Peeters (IFP 189), Joris De Weerdt (IFP 510) et Alec Witmeur (IFP 465), ainsi que de Laura Bernard (IFP 357), Elyne Boeykens (IFP 295), Dorien Cuypers (IFP 227), Astrid Dierckx (IFP 514), An-Sophie Mestach (IFP 178), Babette Wyckaert (IFP 252), Helena Wyckaert (IFP 81) et Michelle Van Mol (IFP186). Durant six jours, seize nations s'affronteront avec plus d'une centaine de joueurs et joueuses présents à Dubai dans une compétition biennale par pays qui en sera à sa 16e édition. La première édition ayant eu lieu à Madrid et Séville en septembre 1992. (Belga)