Pas assez en forme, Matteo Berrettini déclare forfait

Berrettini est confronté à des blessures depuis plusieurs années. Il a ainsi manqué les deux dernières éditions de Roland-Garros. Au classement ATP, il est tombé à la 96e place. Fin janvier 2022, il était encore numéro six mondial.

"Je m'entraîne à un haut niveau depuis un certain temps, mais mon staff et moi-même pensons que je ne suis pas encore tout à fait prêt à jouer des matchs en cinq sets", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. "J'y suis presque. Il me manque encore un peu de temps."