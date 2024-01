Pas de 8e titre pour Gillé et Vliegen, battus en finale: "Il y a eu de bons matches"

Sander Gillé (ATP 25) et Joran Vliegen (ATP 25) étaient déçus, forcément, de ne pas avoir réussi à remporter le tournoi ATP 250 sur dur de Hong Kong, doté de 661.585 dollars. Les Limbourgeois, têtes de série N.1 du tableau, se sont inclinés 7-6 (7/3) et 6-4 en finale contre le Croate Mate Pavic (ATP 32) et le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 19), tête de série n°2.

"Nous étions bien entrés dans la partie, réalisant d'emblée le break pour mener 2-1", a confié Joran Vliegen à l'Agence BELGA après la défaite. "Mais ensuite, j'ai bêtement perdu mon service pour relancer nos adversaires. Et ils ont très bien servi, passant un gros pourcentage de premières balles (75%, ndlr). Ce fut leur grand mérite. Nous devions donc tâcher de rester affûtés et bien négocier les moments importants pour les faire douter, car ils étaient bien dans le match. Malheureusement, nous ne sommes jamais parvenus à leur donner l'impression qu'ils devaient forcer ou changer leur jeu. »

"Cela fait toujours plaisir de disputer une finale", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Qui plus est dès la première semaine de l'année. On manque toujours de rythme au début et avoir déjà pu jouer quatre matches permet de savoir où on se situe et ce qu'il faut corriger. Et il y a eu de bons matches, où nous avons dû aussi dû remonter un déficit. Bref, c'est positif pour la suite."