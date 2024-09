Pas de deuxième titre en Challenger pour Raphael Collignon, battu en finale à Lisbonne

Raphael Collignon (ATP 191) a manqué dimanche l'opportunité de décrocher un deuxième titre en Challenger, en s'inclinant en finale du tournoi de Lisbonne, joué sur terre battue et doté de 120.950 euros. Le Liégeois de 22 ans a été battu par le Suisse Alexander Ritschard (ATP 121/N.7) en trois manches et plus de deux heures et demie, 6-3, 6-7 (3/7), 6-3.