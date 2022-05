Pas de points ATP à Wimbledon en raison de l'exclusion des Russes et Bélarusses

(Belga) L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé vendredi qu'elle ne distribuerait aucun point lors du prochain tournoi de Wimbledon si l'exclusion des joueurs russes et bélarusses en raison de la guerre en Ukraine est maintenue.

"Si rien ne change, c'est avec un immense regret et à contre coeur que nous ne voyons pas d'autre possibilité que de retirer les points ATP à Wimbledon pour l'édition 2022", annonce l'instance dans un communiqué. La 3e levée du grand chelem de tennis doit se jouer du 27 juin au 10 juillet sur les courts en herbe du All England Lawn Tennis et Criquet Club de Wimbledon. (Belga)