Pas de quarts de finale en double pour Michael Geerts et Gauthier Onclin

Michael Geerts et Gauthier Onclin n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du double de l'European Open, tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers et épreuve sur surface dure dotée de 673.630 euros, à la Lotto Arena.

Au premier tour du double, le tandem belge s'est incliné de justesse face au Kazakh Alexander Bublik et au Russe Alexander Shevchenko en 1 heure et 27 minutes : 7-6 (7/4), 4-6 et 12-10.

Mardi, Zizou Bergs et Tibo Colson tenteront également leur chance en double. Avec le Néerlandais Mattwe Middelkoop et l'Allemand Andreas Mies en face, ils affronteront les têtes de série numéro quatre du tournoi.