Pas de quatrième titre consécutif pour Kimberley Zimmermann, battue en quarts du double

Kimberley Zimmermann (WTA 90 en double) a été éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis en double WTA 250 de Palerme, jeudi en Italie. Zimmermmann s'est inclinée aux côtés de l'Italienne Camilla Rosatello (WTA 73 en double), avec qui elle forme la tête de série N.3, contre la Taïwanaise Latisha Chan et la Chinoise Zhang Shuai (WTA 180 et 68 en double), 6-0, 7-5. La partie a duré 1 heure et 13 minutes.