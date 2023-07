Paula Badosa forfait pour l'Espagne, adversaire de la Belgique à Nice

Six pays s'affronteront sur la terre battue niçoise. L'autre groupe est composé du Danemark, de la Suisse et de la France. Le format reste inchangé, avec un simple messieurs, un simple dames, et un double mixte.

Les vainqueurs de chacun des deux groupes s'affrontent en finale le 23 juillet.

La Belgique a prévu de s'aligner avec David Goffin et Elise Mertens pour rencontrer la Croatie le 20 juillet avec Borna Coric et Donna Vekic et l'Espagne le 21 juillet avec Carlos Alcaraz et Rebeka Masarova donc.