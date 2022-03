Paula Badosa, tenante du titre, qualifiée pour les quarts de finale du WTA Indian Wells

(Belga) Paula Badosa s'est qualifiée pour les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté de 8.369.455 dollars, mardi aux Etats-Unis. L'Espagnole, 7e mondiale et tête de série N.5, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-4 en 1h44 face à la Canadienne Leylah Fernandez, 21e mondiale et tête de série N.18.

Badosa, 24 ans et tenante du titre à Indian Wells, affrontera la Russe Veronika Kudermetova, 24e mondiale et tête de série N.21, en quarts de finale. Kudermetova s'est imposée 7-6 (7/5), 6-7 (7/5), 7-5 contre la Tchèque Marketa Vondrousova, 33e mondiale et tête de série N.30. La Grecque Maria Sakkari, 6e mondiale et tête de série N.6, s'est également hissée en quarts de finale, profitant l'abandon de l'Australienne Daria Saville, 409e mondiale et tombeuse d'Elise Mertens au 3e tour. Sakkari menait alors 4-1 dans le premier set. Sakkari affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, 20e mondiale et tête de série N.17, en quarts de finale. Rybakina, tombeuse d'Alison Van Uytvanck au 2e tour, a battu la Suissesse Viktorija Golubic, 51e mondiale et tête de série N.31, en 8es de finale en deux sets 7-6 (7/5), 6-2.