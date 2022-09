Petite frayeur à l'US Open: Rafael Nadal termine en sang après s'être cogné contre sa raquette (vidéo)

Totalement à côté de ses tennis durant presque deux sets, Rafael Nadal a fini par vaincre Fabio Fognini (ATP 60), non sans se faire mal au nez, pour avancer jeudi au 3e tour de l'US Open de tennis. Ce succès permet à l'Espagnol de retrouver virtuellement la place de N.1 mondial.

Il a fallu le ralenti d'une scène que personne ou presque n'a pu voir à vitesse réelle, pour comprendre de quoi souffrait l'Espagnol au milieu du quatrième set, mains sur les tempes, avant de s'allonger par terre. Déséquilibré après un revers, il n'a pu contrôler sa raquette, qui a rebondi au sol pour ensuite cogner l'arête de son nez avec la tranche. "J'étais un peu sonné et ça fait un peu mal", a-t-il raconté. "Ça m'était déjà arrivé avec un club de golf, mais jamais avec une raquette de tennis !".

Un peu de sang a coulé de cette entaille, mais après la pose d'un pansement, Nadal le guerrier a repris sa marche en avant et fini un travail qu'il avait pourtant bien mal commencé 2h43 plus tôt (2-6, 6-4, 6-2, 6-1). Hors sujet comme rarement, il a commis la bagatelle de 27 fautes directes contre seulement 6 coups gagnants dans les deux premières manches. Tant et si bien que l'Italien (60e) a mené 6-2, 3-2 service à suivre. Mais les trous d'air ne durent jamais tout un match avec "Rafa", qui a su se reprendre, poussé par la hargne, à défaut de pleinement retrouver son jeu, face à Fognini qui se serait bien vu à nouveau lui jouer un niuveau mauvais tour à Flushing Meadows, sept ans après l'avoir éliminé au 3e tour, en effaçant deux sets de retard.

Jusque-là, le Majorquin restait sur 151 succès en Grand Chelem après avoir remporté les deux premières manches. Le natif de Sanremo compte 4 victoires en carrière sur Nadal (et désormais 14 défaites). "C'est un des pires débuts de partie de ma carrière. Je suis toujours là et ça veut beaucoup dire pour moi", a commenté Nadal. L'Espagnol de 36 ans poursuit donc sa route, même si celle-ci est pour l'instant un peu accidentée, après avoir déjà lâché un premier set au 1er tour. Il affrontera au tour suivant le Français Richard Gasquet (ATP 91), contre lequel il n'a jamais perdu en 17 confrontations sur le circuit principal.

Plus tôt, son compatriote Carlos Alcaraz (ATP 4) est lui passé en force au troisième tour, en dominant l'Argentin Federico Coria (ATP 78) 6-2, 6-1, 7-5 après 2h10 de jeu. Après s'être révélé à New York, où il avait atteint les quarts de finale l'an dernier, le phénomène de 19 ans fait désormais partie des principaux prétendants au titre. Il devra confirmer ce statut face à l'Américain Jenson Brooksby (ATP 43) tombeur du Croate Borna Coric (ATP 29), le vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati: 6-4, 7-6 (12/10), 6-1. Le Britannique Cameron Norrie (ATP 9), le Russe Andrey Rublev (ATP 11) ou encore l'Italien Jannik Sinner (ATP 13) ont également tenu leurs rangs, contrairement au Polonais Hubert Hurkacz (ATP 10), éliminé.