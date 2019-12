Petra Kvitova une nouvelle fois récompensée pour son fair-play

(Belga) La Tchèque Petra Kvitova s'est vu décerner lundi par la WTA le Karen Krantzcke Sportsmanship Award, prix qui récompense le professionnalisme, l'attitude et le sens du fair-play. C'est la huitième fois que la gauchère de 29 ans, double lauréate de Wimbledon et ancienne N.1 mondiale, reçoit cette distinction décrochée en 2012 par Kim Clijsters.

"Recevoir ce prix pour la huitième fois me rend très fière et signifie beaucoup pour moi", a dit Kvitova, 27 titres en carrière dont 2 en 2019. "Être reconnue par mes pairs pour mon fair-play est un honneur car j'ai toujours voulu traiter mes adversaires avec respect. J'espère inspirer les générations futures à autant aimer le tennis que moi." Craig Tyzzer, coach de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, a été nommé Entraîneur de l'année. Avec lui, l'Australienne a accédé à la première place mondiale, remporté Roland-Garros et le Masters de fin de saison à Shenzhen. (Belga)