Polémique à Roland-Garros: éliminé, Zverev admet avoir joué avec des symptômes du coronavirus

La polémique enfle doucement à Roland-Garros. Le joueur allemand, éliminé dimanche en huitième de finale, a admis s'être présenté sur le court malgré la présence de plusieurs symptômes du coronavirus.

Alexander Zverev fait encore parler de lui. L'Allemand ne cesse de défrayer la chronique depuis le début de la pandémie de coronavirus. Il avait d'abord participé à l'Adria Tour de Novak Djokovic, marqué par un grand nombre de contaminations. Il avait alors été testé négatif. Il avait ensuite été surpris dans une fête de grande ampleur à Monaco.

Ce dimanche, il a admis être monté sur le court malgré une mauvaise forme. Battu par Jannik Sinner, il avait semblé particulièrement fatigué. En conférence de presse, il a avoué avoir plusieurs symptômes du coronavirus. "Je suis très malade depuis le match contre Cecchinato qui s'est joué de nuit. Je ne peux pas vraiment respirer. J'ai de la fièvre aussi. Donc je ne suis pas dans le meilleur état physique. Je pense que ça a eu un certain impact sur le match aujourd'hui", a-t-il expliqué.

Il n'en fallait pas plus pour faire naître une polémique. Les organisateurs avaient notamment appelé les joueurs à être responsables et à ne pas jouer en cas de fièvre ou de difficultés respiratoires. Tout ce qu'a décrit le septième joueur mondial. "Je me suis échauffé aujourd'hui. En fait, je n'aurais pas dû jouer. Mais j'espérais gagner en trois sets, a poursuivi le tennisman de 23 ans. Je me suis rendu compte dès le début que ça n'allait pas être facile", s'est-il justifié.

Reste maintenant à espérer qu'il ne s'agissait pas du coronavirus...