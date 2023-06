Pour Coppejans, disputer Wimbledon pour la première fois "est un rêve qui se réalise"

"Je suis vraiment allé chercher cette victoire", a-t-il confié à Belga après sa qualification. "J'étais bien entré dans la partie, mon slice le mettait en difficulté sur un court encore humide, mais ensuite, il s'est mis à beaucoup mieux servir et tenir l'échange. Il a donc fallu que je remette une couche après la perte du troisième set et c'est ce que je suis parvenu à faire. J'ai été très agressif et c'est ce qui m'a permis de faire la différence. Je suis très fier de l'attitude que j'ai affichée et de la manière dont j'ai servi."

"C'est vrai", a-t-il souri. "Je n'avais pas toujours hérité de bons tirages également. J'avais notamment perdu 10-8 au troisième set contre l'Autrichien Ofner et en trois sets également contre l'Américain McDonald. Ce qui a changé également cette année, c'est le service. C'est une des clés sur le gazon et il m'a beaucoup aidé. Il est vraiment devenu meilleur. J'ai beaucoup travaillé physiquement pour devenir plus costaud. Et cela a porté ses fruits. Pouvoir disputer Wimbledon, c'est un rêve qui se réalise. C'est le Grand Chelem le plus spécial à mes yeux et je me réjouis de vivre l'expérience."