Pour le capitaine hongrois, face à la Belgique "c'est du 50-50"

Pour la Hongrie, le duel face à la Belgique samedi et dimanche représente la possibilité de retrouver, à tout le moins en barrage, le Groupe mondial de la Billie Jean King Cup de tennis. "C'est du 50-50", a estimé Miklos Palagyi, le capitaine magyar mardi au Dôme de Charleroi.

Miklos Palagyi peut compter sur ses meilleures armes, hormis Panna Udvardy (WTA 140), 25 ans, désormais 3e joueuse hongroise, qui n'a pas joué cette année avec son équipe nationale. "J'ai parlé avec elle et elle a besoin de défendre des points au classement WTA. Elle est prête mais pour l'instant, on a décidé ensemble qu'elle ne jouerait pas avec nous".

"Sans Mertens et Van Uytvanck, c'est sûr que la partie est un peu moins difficile pour nous. Je pense que nous avons nos chances. Mes joueuses sont en forme et en bonne santé, même si nous sommes en fin de saison. Mais c'est le cas pour tout le monde, pour les joueuses belges aussi. Certaines vont encore faire quelques tournois individuels ensuite, mais elles sont prêtes".

Partenaire régulière de double de Kimberley Zimmermann, Anna Bondar (WTA 114 en simple, 53e en double), 26 ans, sera accompagnée de Dalma Galfi (WTA 136), 25 ans, Timea Babos (WTA 177 en simple, 63e en double), 30 ans, Fanny Stollar (WTA 263), 24 ans, et Reka Luca Jani (WTA 319), 32 ans.

Les Hongroises ont perdu leur duel en barrage de la zone Europe/Afrique en avril contre la Suède 2-1 et cela fait juste 20 ans qu'elles n'ont plus goûté à - au moins - un match de barrage pour le groupe mondial.

Belgique et Hongrie se sont rencontrées à six reprises en Fed Cup ou Billie Jean King Cup, avec deux victoires belges et quatre hongroises. La Belgique avait gagné le dernier duel, en février 2016.