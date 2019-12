Pour sa tournée d'adieu, Caroline Wozniacki s'associe en double à Serena Williams à Auckland

(Belga) Serena Williams et Caroline Woznicaki vont disputer le double, ensemble, pour la première fois de leur carrière lors du tournoi de tennis WTA d'Auckland en Nouvelle-Zélande, le 6 janvier, ont annoncé les organisateurs.

Il s'agira pour la Danoise de l'un de ses derniers tournois, elle qui a planifié son retrait du circuit après l'Open d'Australie dans un mois (20 janvier - 2 février). Serena Williams, victorieuse de 23 tournois du Grand Chelem, n'a plus joué en double depuis 2002 avec une autre partenaire que sa sœur Venus (avec qui elle a remporté 14 titres du Grand Chelem). C'était, cette année-là, avec les Américaines Alexandra Stevenson puis Martina Navratilova, sans compter son double mixte inédit à Wimbledon cette année avec le Britannique Andy Murray. Wozniacki n'a, elle, plus joué en double depuis trois ans. L'Américaine et la Danoise, toutes les deux anciennes numéros un mondiales, sont amies sur le circuit. Serena Williams fut demoiselle d'honneur au mariage de Caroline Wozniacki et jouera lors du tournoi exhibition à Copenhague en mai lors du match d'adieu de la Danoise, 29 ans, qui souffre de polyarthrite rhumatoïde. (Belga)