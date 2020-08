Pour son retour, Stan Wawrinka s'offre le titre à Prague

Le Suisse Stan Wawrinka (17e mondial) a remporté samedi le tournoi Challenger (2e division de l'ATP) de Prague où il avait décidé de reprendre la compétition après plus de six mois de pause liée au coronavirus au lieu de se rendre à New York pour l'US Open.

Wawrinka a battu en finale sur la terre battue pragoise le Russe Aslan Karatsev (ATP 253) 7-6 (7/2), 6-4. Le Suisse a renoncé à jouer la mini-tournée américaine à New York comprenant le Masters 1000 de Cincinnati délocalisé et l'US Open qu'il a remporté en 2016. Il a préféré éviter la bulle sanitaire mise en place à New York et rester en Europe pour préparer la courte saison sur terre battue dont l'apogée sera Roland-Garros (27 septembre-11 octobre).

Triple vainqueur en Grand Chelem, Wawrinka n'avait plus joué en compétition depuis son quart de finale au tournoi ATP 500 d'Acapulco en février, avant le gel du circuit pour cause de pandémie de coronavirus. Son dernier titre remonte au tournoi ATP 250 de Genève (terre battue) en 2017.