Pour Steve Darcis, la Croatie reste favorite, "mais on va se battre comme des dingues"

"On aurait pu être mieux, on aurait pu être plus mal. C'est un résultat logique au vu de la physionomie des deux rencontres. Zizou a livré un magnifique combat. On est tous super fier de lui globalement parce qu'il avait beaucoup de doutes dans la tête et il a pu répondre ultra-positivement. Il a été super courageux avec un super niveau de jeu. Joris a fait un très mauvais début de match, il était tendu et crispé. Il n'a jamais pu se relâcher et l'autre a été devant. Ajdukovic a fait un gros match en prenant énormément de risque", a analysé le capitaine belge relayé par la fédération belge de tennis.

Dimanche, le double opposera Sander Gillé et Joran Vliegen, tous deux 23e au classement ATP, à Ivan Dodig et Mate Pavic (ATP 4 et ATP 30).

"Cela va être très dur. Ce sont deux anciens N.1 mondiaux", a préfacé Steve Darcis. "Mais nos deux gars ont bien bossé et n'auront rien à perdre. J'espère qu'ils vont jouer avec leurs tripes et montrer qu'ils sont forts. La Croatie est favorite du double, c'est évident. Après on verra, ce sera sans doute Zizou Bergs (ATP 131) contre Ajdukovic (ATP 125), la Croatie est là aussi légèrement favorite. On est un peu derrière, mais on va jouer notre chance à fond et se battre comme des dingues".