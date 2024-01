Premier tournoi et première finale en double pour Greet Minnen

Greet Minnen, 26 ans, 62e mondiale en double, et Heather Watson (WTA 74), 31 ans, ont battu en demi-finales l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 66 en double) et la Russe Alexandra Panova (WTA 59 en double) : 2-6, 6-4, 10-8.

Pour son premier tournoi de l'année, Greet Minnen disputera la finale du double contre le vainqueur du duel entre la paire formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenko et la Lettone Jelena Ostapenko et celle composée soit par les Russes Anastasia Potapova et Yana Sizikova, soit par l'Australienne Daria Saville et la Russe Daria Kasatkina qui devaient encore s'affronter en quarts de finale.

Mercredi, Greet Minnen et Heather Watson avaient validé leur place en quarts de finale grâce à une victoire en deux sets 6-4, 6-2 face à Elise Mertens (WTA 2 en double) qui formait la paire tête de série N.1 avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 7 en double).

Greet Minnen compte deux victoires en double, deux fois à Luxembourg (en 2018 et 2021), et une finale perdue, Belgrade en 2021, par trois fois avec Alison Van Uytvanck.