Premier tournoi et première finale en double pour Greet Minnen

Greet Minnen, 26 ans, 62e mondiale en double, et Heather Watson (WTA 74), 31 ans, ont battu en demi-finales l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 66 en double) et la Russe Alexandra Panova (WTA 59 en double) : 2-6, 6-4, et 10/8 dans le super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 39 minutes.

La Campinoise prend ainsi sa revanche sur Bucsa qui l'avait éliminée en simple au premier tour.