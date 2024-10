Première tête de série, Alex de Minaur passe en quarts de finale en cédant un set

"J'ai dû me battre pour l'emporter. J'ai manqué mon début mais je me bats toujours jusqu'à la fin. À partir du deuxième set, j'ai commencé à jouer plus agressivement et je suis content d'avoir bien terminé."

Pour accéder au dernier carré, de Minaur devra se défaire vendredi du Français Hugo Gaston (ATP 77), qui a éliminé l'Argentin Mariano Navone (ATP 43) également en trois sets 6-4, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4).

En 2020, de Minaur a atteint la finale à Anvers où il s'est incliné face au Français Ugo Humbert 6-1, 7-6 (7/4).