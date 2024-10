Première victoire en Masters 1000 pour Bergs: "Ce sera un match excitant contre Dimitrov"

"Cela fait plaisir évidemment, mais en toute honnêteté, qu'il s'agisse d'un ATP 500 ou d'un Masters 1000, le niveau est assez similaire", a-t-il confié. "C'est avant tout une question de bien faire les choses. Cette victoire est néanmoins très douce, car elle a été acquise sur le court central, dans une arène somptueuse, face à la star chinoise. C'était une soirée particulière. Le public était évidemment acquis à sa cause, mais il s'est montré très respectueux. C'est pour cela que je me suis excusé après le match face à la caméra, car je sais qu'il vient de Shanghai et que tout le monde voulait le voir gagner. Mon agressivité avait baissé d'un ton alors que je menais 4-2 dans le deuxième set, mais je me suis bien ressaisi pour finir fort."

C'est la première fois que Zizou Bergs participe au tournoi de Shanghai. Le natif de Lommel retrouvera au deuxième tour le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 10), 33 ans, qui l'avait battu en quatre sets au troisième tour à Roland-Garros.