Première victoire professionnelle pour Gilles Arnaud Bailly

Le jeune liégeois (ATP 974), 17 ans, a battu l'Allemand Peter Heller (N.8), 30 ans, 591e à l'ATP, - 6-3, 4-6 et 7-5 - pour décrocher sa première victoire professionnelle au bout de 3 heures de match.

Ex-numéro 1 mondial chez les juniors, désormais numéro 3, Gilles Arnaud Bailly, champion d'Europe U18 et finaliste à Roland Garros juniors l'an dernier, est passé sur le circuit ITF. Pensionnaire du TC Visé et qui s'entraine à la Wilson Academy à Hasselt, il ne disputera plus de tournois juniors hormis peut-être en Grand Chelem.

C'était le premier N.1 belge au classement mondial chez les juniors depuis Kimmer Coppejans il y a plus de dix ans, en juillet 2012 après avoir remporté Roland-Garros juniors. Chez les filles, Kirsten Flipkens avait été numéro 1 mondiale juniore en 2003 et 2004.