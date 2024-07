Premiers Jeux Olympiques pour Zizou Bergs : "Un immense honneur"

Trois tennismen belges représenteront la Belgique aux Jeux Olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août. Il s'agira de Zizou Bergs (ATP 82) en simple, et de Sander Gillé (ATP 29) et Joran Vliegen (ATP 29) en double. Pour le premier cité, ce sera une première participation obtenue après une belle progression avec une entrée dans le Top 100 à l'ATP et un troisième tour à Roland-Garros.

"C'est un immense honneur de pouvoir participer aux Jeux Olympiques et de représenter notre pays lors du plus grand événement sportif de la planète", a-t-il confié dans un communiqué publié par la Fédération belge de tennis.

"Quand je ressens l'amour de la Belgique, je suis toujours capable de plus et cela me donne un boost supplémentaire. Ce serait merveilleux de pouvoir vivre, je l'espère, de beaux moments pour la Belgique. Je me réjouis également de côtoyer et d'encourager d'autres athlètes."