Qinwen Zheng défendra son titre face à Karolina Muchova

Zheng, 7e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 7-5, 6-4 et 1 heure et 38 minutes contre la Française Diane Parry, 58e mondiale et tête de série N.4, dans la première demi-finale. La Chinoise, 21 ans, défendra son titre en Sicile où elle avait remporté le premier tournoi de sa carrière en juillet 2023 avant celui de Zhengzhou en octobre. Elle a disputé une finale cette année, perdue contre la Bélarusse Aryna Sabalenka à l'Open d'Australie.

Muchova sera l'adversaire de Zheng en finale. La Tchèque, 35e mondiale et tête de série N.2, a pris le dessus sur la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 142) en deux sets 6-1, 6-1 et 1 heure et 14 minutes. Muchova, 27 ans, jouera la 5e finale de sa carrière, la première cette saison. Elle tentera de remporter un deuxième titre après celui conquis à Séoul en 2019.