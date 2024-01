Qinwen Zheng met fin au rêve de Dayana Yastremska et rejoint Aryna Sabalenka en finale

La Chinoise Qinwen Zheng s'est qualifiée pour la première finale de sa carrière en Grand Chelem à l'Open d'Australie. Lors de la seconde demi-finale, Zheng, 15e mondiale et tête de série N.12, a battu l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 93e mondiale et issue des qualifications, en deux sets 6-4, 6-4 en 1 heure et 42 minutes jeudi à Melbourne.