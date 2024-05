Qualifiée pour le 3e tour, Mertens n'a "rien dû faire d'extraordinaire" contre Martic

"Ce n'était pas un match facile, mais pas compliqué non plus", a-t-elle confié après sa victoire 6-4, 6-3. "Je me sentais bien sur le court. J'ai mieux servi que lors de mon premier tour. J'étais moins stressée également. Les supporters belges étaient là. Je les avais entendus chanter avec Zizou à la fin et cela me donnait beaucoup d'énergie. Je bougeais bien. Ce fut un bon match, solide. Je n'ai rien dû faire d'extraordinaire, mais tout de même amener une certaine qualité. Et cela a suffi. Je suis dès lors contente."

C'est la huitième fois d'affilée qu'Elise Mertens se hisse au troisième tour à Roland-Garros, une statistique dont elle retirait légitimement une certaine fierté. Samedi, elle retrouvera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4), 24 ans, finaliste à l'Open d'Australie en janvier, et tombeuse de Greet Minnen (WTA 85) au premier tour.