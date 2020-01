Kim Clijsters a convié la presse mercredi à Bree lors d'une séance d'entraînement. La Belge de 36 ans a parlé de son retour dans le monde du tennis. Elle devrait recommencer à jouer sur le circuit en mars prochain. Nos journalistes Michael Menten et Elisabeth Wouters l'ont rencontrée.

Kim Clijsters va bien. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir après que nos journalistes Michael Menten et Elisabeth Wouters ont assisté ce mercredi matin à son entraînement au sein de son académie. Un entraînement réalisé devant des dizaines de journalistes et photographes venus spécialement pour cette grande première.

La Belge de 36 ans a annoncé son grand retour il y a environ quatre mois. Elle espérait disputer l'Open d'Australie la semaine prochaine mais une blessure au genou est venue bouleverser son programme. Elle ne reprendra la compétition qu'au mois de mars au tournoi WTA de Monterrey (2-8 mars), si tout va bien.

La question que tout le monde se pose, c'est: avec quelles ambitions? Clijsters a été la première joueuse belge à devenir numéro un mondial, elle a décroché dans sa carrière 41 titres WTA dont quatre tournois du Grand Chelem. Ses statistiques sont phénoménales. Cela dit, à 36 ans aujourd'hui, cela fait 8 ans et qu'elle n'a plus disputé de grands tournois.

"J'essaie de gérer mes entraînements au mieux, d'être à 100 % et d'avancer étape par étape. Je n'essaie pas de me projeter en me disant 'est-ce que j'irai aux Jeux Olympiques ou à tel tournoi'. Je sais que le chemin sera encore long pour arriver au niveau que j'ambitionne. Donc, oui j'avance entraînement après entraînement. Un retour au top mondial? Aucune idée. Je ne pense pas à cela, mon équipe non plus. Je veux juste bien jouer".

Kim a profité de la présence des journalistes pour présenter son staff. Fred Hemmes Jr sera son nouveau coach. Ancien joueur (il a été 188e mondial), le Néerlandais de 38 ans a dans le passé travaillé avec Ruben Bemelmans et la fédération belge de tennis. Il était en poste à la Kim Clijsters Academy de Bree depuis cet été. Outre Fred Hemmes Jr, le staff de Kim Clijsters se compose des kinés Sam Verslegers et Matthijs Van Speybroeck et de Carl Maes. L'ancien coach de la Limbourgeoise va combiner son poste de directeur de la Kim Clijsters Academy avec un rôle de conseiller.