Rafael Nadal annonce son forfait: "Mon corps ne me permet pas de jouer"

"Ce sont des moments très difficiles pour moi, sur le plan sportif", a écrit Nadal, 37 ans. "Malheureusement, je dois vous dire que je ne jouerai pas à Monte-Carlo. Mon corps ne me le permet tout simplement pas. Et même si je travaille dur et que je fais le maximum d'efforts chaque jour avec tout la volonté de jouer et de participer à des tournois qui sont très importants pour moi, la vérité est que je ne peux pas jouer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir participer à ces événements."

"La seule chose que je puisse faire est d'accepter la situation et d'essayer de regarder l'avenir immédiat en gardant l'excitation et la volonté de jouer afin de me donner une chance que les choses s'améliorent", a ajouté l'Espagnol.