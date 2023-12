Rafael Nadal à Brisbane pour un retour à la compétition presque un an après

À 37 ans, le Majorquin estime que 2024 devrait être sa "dernière année" sur le circuit mais, a-t-il prévenu, sans pouvoir "l'assurer à 100%".

"J'ai travaillé dur pour revenir à la compétition, et si les choses et le physique me permettent d'aller de l'avant et de profiter de ce que je fais, je pense que cela n'a pas de sens de se fixer une limite", a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux début décembre.